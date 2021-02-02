На засідання Верховної Ради 2 лютого намагався потрапити невідомий чоловік. Його одразу затримали правоохоронці.

Джерело: телеграм-канал "Политика Страны"

Невідомий силою хотів потрапити у будівлю парламенту.

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У чоловіка не було пропуску в Раду. Тому його скрутили 4 охоронців. На руки чоловіку натягли кайданки.

Невідомий намагався потрапити в Раду: відео



У Верховній Раді затримали чоловіка без пропуску / Скриншот з відео

Зверніть увагу! 2 лютого парламентарі повернулися до роботи після тривалої перерви. У сесійній залі були присутні 219 народних депутатів, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та члени Кабінету Міністрів.



Так, під час засідання народні обранці схвалили введення санкцій проти Республіки Нікарагуа. Крім того, голова Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід нардепа Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу".