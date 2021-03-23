В Раду 24 марта внесут законопроект о помощи бизнесу во время карантина, – Арахамия
В Верховную Раду внесут законопроект о компенсациях предпринимателям, пострадавшим из-за введения усиленного карантина. В парламент документ подадут 24 марта.
Источник:24 канал
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов.
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Проект закона о помощи бизнесу
Система помощи по малому и среднему бизнесу у нас регистрируется завтра утром (24 марта – 24 канал) и мы постараемся по сокращенной процедуре ее пройти,
– рассказал Арахамия.
По его словам, президент подпишет этот документ примерно через 10 дней. В то же время нардеп отметил, что выплаты будут зависеть от предыдущих задекларированных.
Что о выплатах бизнеса говорили президент и правительство
- Владимир Зеленский ранее заявил, что местные власти должны помочь бизнесу, который работает в регионах красной карантинной зоны. По словам президента, дополнительно к предложенным из местных бюджетов размерам помощи центральная власть добавит 100%.
- Кроме того, Кабмин планирует восстановить компенсации предпринимателям, пострадавшим из-за карантина. Выплаты смогут получить люди и бизнес из красных зон.
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