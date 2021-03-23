В Верховную Раду внесут законопроект о компенсациях предпринимателям, пострадавшим из-за введения усиленного карантина. В парламент документ подадут 24 марта.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов.

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Проект закона о помощи бизнесу

Система помощи по малому и среднему бизнесу у нас регистрируется завтра утром (24 марта – 24 канал) и мы постараемся по сокращенной процедуре ее пройти,

– рассказал Арахамия.

По его словам, президент подпишет этот документ примерно через 10 дней. В то же время нардеп отметил, что выплаты будут зависеть от предыдущих задекларированных.

Что о выплатах бизнеса говорили президент и правительство