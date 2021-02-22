Нормандський формат на рівні очільників МЗС наразі заморожений через позицію Росії. Однак радники активно працюють та комунікують між собою майже кожного дня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що процес є "жвавим". Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також Кулеба дорікнув ЄС, що той спершу готує санкції у справі Навального, а не Криму

За словами Кулеби, радники намагаються знайти спільний знаменник, який дозволить рухатися вперед. Очільник МЗС також заявив, що представники України жорстко захищають свої "червоні лінії".

За його словами, держава не відступить навіть попри те, що представник Росії в нормандському форматі Дмитро Козак жорстко висвітлює власне бачення ситуації.

Тому процес рухається дуже складно,

– заявив Кулеба.

Що є проблемою під час перемовин

Кулеба зазначив, що однією з проблем під час переговорів у нормандському форматі є прагнення Росії представити себе як посередника. Зокрема, її представники наполягають на визнанні статусу бойовиків "ЛНР" та "ДНР" у Тристоронній контактній групі. Як заявив міністр, їх також не влаштовує, що Україна має контролювати кордон з Росією перед виборами в ОРДЛО.

До теми Гармаш може покинути склад української делегації у ТКГ

Кулеба зазначив, що Андрію Єрмаку, який представляє Україну, важко постійно торкатися цієї теми, однак він "чітко і жорстко" тримає позицію.

"Дійсно, воно виглядає так, ніби нічого нікуди не рухається, але, погодьтеся, що це набагато краще, ніж якби ми сказали: "Добре, давайте на ваших умовах і пішли вперед", – наголосив Кулеба.

Міністр також додав, що представники України ніколи на це не погодяться, адже мовиться про національну безпеку держави.

Довідка. Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі Україна – Німеччина – Франція – Росія. Зокрема, там вирішують питання щодо збройної агресії Росії проти України.