У Раді загорівся пульт для голосування: відео
Під час засідання Верховної Ради 17 березня стався курйозний інцидент. У секторі партії "Голос" загорівся пульт для голосування.
Источник:телеграм-канал "Правда Качури"
Через це довелося оголосити перерву на 15 хвилин. Адже потрібно провітрити парламенську залу, повідомив "слуга народу" Олександр Качура.
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У телеграм-каналі "Залізний нардеп", який веде депутат "Голосу" Ярослав інцидент з'явилося відео. "Загорівся пульт. Ось що правки роблять", – мовиться у повідомленні.
У Раді загорівся пульт для голосування: відео з телеграму "Залізний нардеп".
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