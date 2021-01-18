Ради спасения Татарова ОП готовит закон, который уничтожит антикоррупционную реформу, – Шабунин
Антикоррупционный активист Виталий Шабунин заявил, что Офис Президента готовит срочный законопроект. Его нарабатывают для спасения заместителя руководителя ОП Олега Татарова, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме.
Соответствующий законопроект разрушит антикоррупционную реформу в Украине, а также негативно повлияет на отношения нашего государства с западными партнерами. Об этом Шабунин написал в своем телеграм-канале.
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Что предусматривает законопроект
- С подследственности Национального антикоррупционного бюро забирают топ-чиновников. Шабунин рассказал, что взамен детективов заваливают мелкой коррупцией.
- Подрывают конституционность Высшего антикоррупционного суда, делая его специальным, а не специализированным.
- Законопорект дает генпрокурору право забирать дела НАБУ.
- Сотрудничество с зарубежными коллегами переходит от НАБУ к Офису генпрокурора.
Это так Офис Президента отреагировал на решение ВАКС, где черным по белому написано: "дело Татарова – бетонная подследственность НАБУ",
– отметил Шабунин.
Он добавил, что кроме спасения Татарова, законопроект подрывает основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами.
"Независимость НАБУ, подследственность органа топ-корупции, конституционность ВАКС, возможность вести международное сотрудничество НАБУ и САП – это все базовые условия сотрудничества Украины с Западом", – подчеркнул глава "Центра противодействия коррупции".
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Он добавил, что именно Зеленский в начале своей каденции вернул НАБУ право сотрудничать напрямую с международными партнерами и полноценно запустил ВАКС.
Главное о деле Татарова
- В декабре Татарову объявили подозрение в причастности к схеме с завладения квартирами Нацгвардии, что принесла государству ущерб на 81 млн гривен.
- НАБУ запросило для него арест.
- Накануне избрания меры пресечения Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ.
- НАБУ обвинило Офис генпрокурора в беспрецедентном вмешательстве в расследование.
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