В Раде наконец зарегистрировали проект постановления о внеочередных выборах мэра в Харькове. Соответствующий документ опубликовал депутат партии "Слуга народа" Александр Качура.

Инициатором выступил комитет государственной власти и местного самоуправления. В документе указано, что выборы должны состояться 31 октября 2021 года.

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Законом предусмотрено, что за это решение парламентарии должны проголосовать не позднее, чем за 60 дней до проведения выборов.

Обратите внимание! Депутаты парии "Слуга народа" в Харьковском горсовете 15 марта заявляли, что есть "срочная необходимость" назначить новую дату выборов. 17 марта соответствующее постановление должны были рассмотреть в Верховной раде. Однако, этот проект в Совет подали только сегодня, 23 марта. Парламентарии смогут рассмотреть его уже после вынужденных карантинных каникул или на внеочередном заседании.

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