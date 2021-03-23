Когда состоятся внеочередные выборы в Харькове: в Верховной Раде зарегистрировали постановление
В Раде наконец зарегистрировали проект постановления о внеочередных выборах мэра в Харькове. Соответствующий документ опубликовал депутат партии "Слуга народа" Александр Качура.
Источник:телеграм Александра Качура
Инициатором выступил комитет государственной власти и местного самоуправления. В документе указано, что выборы должны состояться 31 октября 2021 года.
Актуально Какова ситуация с выборами мэра в Харькове
Законом предусмотрено, что за это решение парламентарии должны проголосовать не позднее, чем за 60 дней до проведения выборов.
Что известно о местных выборах в Харькове
- Харьковский городской голова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года.
- Но горсовет прекратил его полномочия только 24 февраля 2021 года.
- Верховная Рада не могла проголосовать за назначение досрочных выборов мэра Харькова – местные власти не подали в парламент необходимые документы.
- Не хватало: обращения секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова, копии свидетельства о смерти Геннадия Кернеса (избранного мэром в 2020 году), и решения горсовета о заключении во внимание факта смерти мэра.
- Пакет необходимых документов подали в Совет только 3 марта 2021 года.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter