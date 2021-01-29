В Раде создали новое межфракционное объединение: что известно
В Верховной Раде 29 января 2021 года создали новое межфракционное депутатское объединение. Оно называется "За украинскую Бессарабию".
Источник: 24 канал
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что в парламенте такого уже давно не было. По его словам, сопредседателями объединения выбрали нескольких народных депутатов.
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В частности, речь идет о Сергее Колебошине из фракции "Слуга народа", Анатолии Урбанском от группы "За майбутне" и Татьяне Плачковой из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Сообщаю о создании в Верховной Раде IX созыва межфракционного депутатского объединения "За украинскую Бессарабию",
– заявил Стефанчук.
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