В Верховной Раде 29 января 2021 года создали новое межфракционное депутатское объединение. Оно называется "За украинскую Бессарабию".

Источник: 24 канал

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что в парламенте такого уже давно не было. По его словам, сопредседателями объединения выбрали нескольких народных депутатов.

Читайте также Зеленский похвалил Раду за решение относительно компенсаций на электроэнергию

В частности, речь идет о Сергее Колебошине из фракции "Слуга народа", Анатолии Урбанском от группы "За майбутне" и Татьяне Плачковой из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Сообщаю о создании в Верховной Раде IX созыва межфракционного депутатского объединения "За украинскую Бессарабию",

– заявил Стефанчук.

К теме Тарифы, доступная ипотека, премии за ВНО: Зеленский записал видеообращение к Украинской

Обратите внимание! В Верховной Раде 17 января 2021 года сформировали самое большое межфракционное депутатское объединение "Ценности. Достоинство. Семья". В его состав вошли 307 депутатов от каждой фракции и группы в парламенте.