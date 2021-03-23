Проект постановления об осуждении событий у Офиса Президента 20 марта зарегистрировали в Верховной Раде. Его депутаты, скорее всего, рассмотрят на внеочередной сессии парламента.

Однако текста документа на сайте Верховной Рады пока – по состоянию на начало суток 23 марта – нет. Внеочередная же сессия, напомним, может пройти уже 25 в четверг или 26 числа в пятницу.

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В Раде собираются осудить события у Офиса Президента 20 марта

130 народных депутатов из фракции "Слуга народа" 22 марта зарегистрировали в Верховной Раде проект "Постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса Президента Украины".

О чем говорится в документе – пока неизвестно. Однако глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал событие так:

"В течение короткого времени родился текст постановления – именно об осуждении этих действий".

По словам депутата, в постановлении также содержатся указания Министерству внутренних дел, Госбюро расследований и Службе безопасности – "разобраться с этим как можно быстрее".

Мы хотели бы, чтобы органы, которые расследуют преступления в сфере национальной безопасности и в сфере работы топ-чиновникив, сообщили нам о том, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях каких-либо депутатов или чиновников,

– подчеркнул Корниенко.

Постановление рассмотрят на внеочередной сессии парламента. Но, как заверил глава "Слуги народа", эта тема не будет единственной на повестке дня.

Протест на Банковой 20 марта: главное

Люди вышли на протест 20 марта в Киеве на улицу Банковую под Офис Президента с требованием освободить Сергея Стерненка (активиста приговорили к 7 годам тюрьмы).

Во время акции здание ОП облили краской, разрисовали и забросали файерами. Полиция же задержала ветерана АТО , которого обвинили в хулиганстве.

Восстановление здания у Зеленского оценили примерно в 2 миллиона гривен .