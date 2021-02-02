В Раде собирают подписи за отставку Уруского
В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Олега Уруского. Так, политика планируют отстранить от должности вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Источник: 24 канал
Процесс сбора подписей начали 2 декабря. Об этом во время брифинга в парламенте заявил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.
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Отставка Уруского: детали
Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича,
– сказал Наталуха.
По его словам, только во фракции "Слуга народа" уже собрали более 40 подписей за отставку чиновника.
"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям. Рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за 100", – добавил Наталуха.
Что известно об Уруском
- В июле 2020 года Уруского назначили на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Заметим, что до этого такой должности не существовало.
- В 2005 – 2006 годах чиновник работал первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.
- В 2014 году Уруский занимал должность заместителя гендиректора Укроборонпрома. Впоследствии его назначили главой Государственного космического агентства.
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