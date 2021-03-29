Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам принять постановление, в котором осудили акцию протеста под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко. За соответствующее решение проголосовали 16 членов комитета.

Если постановление примут в парламенте, то от правоохранительных органов будут требовать расследования и юридической оценки событий на Банковой. Также они будут вынуждены расследовать участие в них политических партий.

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В то же время от Государственного управления делами будут требовать предоставить информацию о размере нанесенного ущерба зданию Офиса Президента и принять все необходимые меры для их возмещения совместно с другими государственными органами.

Как голосовали за решение

Всего за вынесение постановления в сессионный зал проголосовали 16 членов Комитета Верховной Рады. Воздержались от голосования – 3 депутата.

Еще 2 члена Комитета выступили против такого решения. В частности, говорится о нардепах от партии "Голос".

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