Верховной Раде рекомендуют принять постановление об осуждении событий на Банковой
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам принять постановление, в котором осудили акцию протеста под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко. За соответствующее решение проголосовали 16 членов комитета.
Источник:24 канал
Если постановление примут в парламенте, то от правоохранительных органов будут требовать расследования и юридической оценки событий на Банковой. Также они будут вынуждены расследовать участие в них политических партий.
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В то же время от Государственного управления делами будут требовать предоставить информацию о размере нанесенного ущерба зданию Офиса Президента и принять все необходимые меры для их возмещения совместно с другими государственными органами.
Как голосовали за решение
Всего за вынесение постановления в сессионный зал проголосовали 16 членов Комитета Верховной Рады. Воздержались от голосования – 3 депутата.
Еще 2 члена Комитета выступили против такого решения. В частности, говорится о нардепах от партии "Голос".
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Протест под Офисом Президента: коротко
- Под Офисом Президента 20 марта 2021 года состоялся протест в поддержку активиста Сергея Стерненко. Его участники облили здание краской и забросали его файерами.
- В ОПУ заявили, что события того вечера нанесли примерно 2 миллиона гривен убытков.
- Во время акций силовики задержали ветерана АТО Владислава Стафийчука. Ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. Такую же меру пресечения получил и боец "Азова" Евгений Строкань.
- Впоследствии о подозрении сообщили организатору протеста Сергею Филимонову и члену движения "Гонор" – Алексею Белковскому.
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