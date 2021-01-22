Чтобы предотвратить будущие трагедии: в Раде разработают законопроекты после пожара в Харькове
После ужасного пожара в харьковском доме престарелых, произошедшего 21 января, парламентарии разработают несколько законопроектов. Они помогут избежать подобных трагедий в будущем.
В то же время председатель Верховной Рады отметил, что в украинском законодательстве уже есть необходимые законы. Правда, не все их выполняют должным образом. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
Важно Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео
Разумков заявил, что в Верховной Раде уже нарабатывают несколько законопроектов по предотвращению таких трагедий, как пожар в Харькове.
Параллельно с этим есть еще несколько законопроектов, которые, я надеюсь, будут в ближайшее время подготовлены профильными комитетами, предоставлены Верховной Раде и рассмотрены,
– добавил Разумков.
Он подчеркнул, что в подобных вопросах должна быть совместная работа парламента и всех институтов, чтобы таких случаев не было.
Накануне Денис Шмыгаль поручил также провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения – гостиницах, пансионатах, хостелах и домах размещения пожилых людей.
Основные версии пожара
Сейчас правоохранители проверяют 3 основные версии пожара, в том числе:
- поджог;
- неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами;
- замыкание электросети.
Что известно о трагедии в Харькове
- Возгорание возникло на втором этаже жилого дома по адресу Нижняя Гиевская, 150, в Харькове. Ранее его переоборудовали под дом престарелых.
- Спасатели боролись с огнем на площади в 100 квадратных метров. Возгорание ликвидировали совместными усилиями 50 спасателей и 13 единиц спецтехники.
- Среди основных версий трагедии: неосторожное обращение с электрообогревателями, поджог и замыкание электросети.
- По информации Харьковской ОГА, в доме проживали 33 человека: 18 человек удалось спасти, но еще 15 человек, к сожалению, погибли.
- Правоохранители уже задержали 4 человек. Среди задержанных: владелец домовладения, арендатор дома и его жена, администратор, который координировал работу "Золотого времени".
- 22 января президент Владимир Зеленский прибыл на место пожара в Харькове. Он отметил, что 23 января в Украине объявят общенациональный день траура. Соответствующий указ Зеленский подпишет в ближайшее время.
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