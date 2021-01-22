После ужасного пожара в харьковском доме престарелых, произошедшего 21 января, парламентарии разработают несколько законопроектов. Они помогут избежать подобных трагедий в будущем.

В то же время председатель Верховной Рады отметил, что в украинском законодательстве уже есть необходимые законы. Правда, не все их выполняют должным образом. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео

Разумков заявил, что в Верховной Раде уже нарабатывают несколько законопроектов по предотвращению таких трагедий, как пожар в Харькове.

Параллельно с этим есть еще несколько законопроектов, которые, я надеюсь, будут в ближайшее время подготовлены профильными комитетами, предоставлены Верховной Раде и рассмотрены,

– добавил Разумков.

Он подчеркнул, что в подобных вопросах должна быть совместная работа парламента и всех институтов, чтобы таких случаев не было.

Накануне Денис Шмыгаль поручил также провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения – гостиницах, пансионатах, хостелах и домах размещения пожилых людей.

Основные версии пожара

Сейчас правоохранители проверяют 3 основные версии пожара, в том числе:

поджог;

неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами;

замыкание электросети.

Что известно о трагедии в Харькове