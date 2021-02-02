В Верховной Раде вспыхнул сексистский скандал из-за высказываний нардепа от "За майбутнє" Сергея Рудыка. Политик в своем выступлении упомянул нардепа Марьяну Безуглую, намекая, что 32-летняя женщина по медицине не должна призывать реформировать СБУ. На это отреагировали другие депутаты.

Источник: 24 канал

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун выступила в парламенте по этому поводу.

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Заявление Совсун

Политик подчеркнула, что женщины, независимо от возраста, могут иметь значительно большие достижения, чем мужчины.

Его удивление вызывает, что говорить может женщина, особенно, если ей 32 года… Женщины могут добиваться успеха в любом возрасте и главное, что они имеют право говорить на равных с мужчинами. Всегда. Если им отказывают в праве высказаться, если их попрекают их пол, то это имеет очень четкое название – сексизм,

- добавила Совсун.

Нардеп отметила, что к сексизму прибегают тогда, когда не хватает силы аргументов, компетентности и профессионализма. По ее словам, на такие случаи нужно реагировать, ведь они до сих пор остаются распространенными.

Кроме того, депутат привела несколько примеров реального сексизма:

Вы баллотируетесь, а муж разрешил?

Зачем оно тебе надо? Это же не женское дело.

Я приятно удивлен, не ожидал такого от женщины.

Поэтому Совсун призвала Рудыка или "За майбутнє" извиниться. Также она подчеркнула, что парламент должен принять закон о противодействии сексизму.

Выступление Совсун в Раде, смотрите видео:

Что говорил Рудик

Депутат, выступая в парламенте, удивился, что нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая призвала одобрить законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Рудик был удивлен, потому что политик никогда не работала в соответствующей сфере, но призывает поддержать инициативу о сокращении работников СБУ в стране, где идет война

Меня удивляет, почему девушка, которой 32 года, проработавшая в системе здравоохранения, и ни дня, надеюсь, не работала в этой структуре, призывает проголосовать за один из очень важных документов, учитывая, что мы страна, которая воюет,

- подчеркнул Рудик.

Кроме того, нардеп сравнил выступление Безуглой с нардепом 8 созыва Ириной Сысоенко. Рудык сказал, "Сисоенко, которая дупля не резала в медицине, призывала за нее голосовать".

Смотрите видео выступления Рудыка: