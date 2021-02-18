Под стенами Верховной Рады 18 февраля уже собираются активисты "Авто Евро Силы". Дело в том, что парламентарии должны голосовать за инициативу относительно растаможивания авто на еврономерах.

Десятки людей уже собрались под Радой. У здания также есть силовики и спецтехника.

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Что будут делать протестующие

Митингующие "Авто Евро Силы" договорились встретиться у стен парламента, чтобы встречать нардепов у входа с табличками "3704". Это номер законопроекта, за который выступают демонстранты. Так, люди требуют, чтобы парламентарии проголосовали за "доступное растаможивание".

Затем митингующие собираются идти к сцене, ведь там будут выступать депутаты.

Что этому предшествовало

Накануне в финансовом комитете Верховной Рады выдвинули 2 законопроекта о растаможке авто на еврономерах, однако только тех, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.

Если инициативу одобрят, стоимость растаможки авто будет стоить примерно 1 тысячу евро.

Стоимость будет зависеть от возраста автомобиля, типа двигателя, объема двигателя.

Обратите внимание! В ноябре 2018 года в Украине повысили штрафы за незаконное использование авто на иностранной регистрации. Однако в декабре 2019 года Рада их отсрочила, поэтому штрафы до сих пор не действуют.