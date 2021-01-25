В Верховной Раде предложили новый законопроект. Парламентарии хотят наказывать штрафами за кондиционеры, которые установили на улицах, а они капают на головы прохожих.

Источник: Верховная Рада

Автор законопроекта – нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Гривко. За это он предлагает выписывать до 3 400 гривен штрафа.

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Что предлагает закон

Прежде всего в законе предлагают четко определить, где надо устанавливать кондиционеры, а точнее – где должны быть приспособлены места для вывода конденсата. В частности, он должен вытекать в:

ливневую канализацию;

бытовую канализацию;

резервуары.

При чем, все они должны быть размещены так, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным способом. Иначе он создает "ритмичный шум". К тому же в конденсате могут содержаться загрязняющие вещества.

Конденсат вместо того, чтобы должным образом обустроить и аккуратного отвести и собрать, попадает в окружающую среду: на головы прохожих; на крышу или фасады рядом стоящих домов, на крыши балконов, создавая при этом ритмический шум от капанья; его разносит ветер,

– указано в пояснительной записке.

Какие штрафы

Проект закона предлагает ввести за это нарушение штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан – 1,7 тысячи гривен.

– 1,7 тысячи гривен. За повторное нарушение в течение года грозит вдвое больший штраф – в размере 3,4 тысячи гривен.

Если закон таки примут, его могут ввести в действие уже с 1 июня 2021 года, чтобы предоставить достаточное время владельцам кондиционеров для подготовки и обустройства специально приспособленных мест для вывода конденсата.

Интересно! Американские ученые выяснили, что в январе 2020 года в Китае 9 человек заболели коронавирусом через кондиционер. Они подчеркивают: вирусы, как и любые инфекции, пыль, грибок могут накапливаться в кондиционерах.