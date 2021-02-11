В Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", NewsOne и ZIK
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о временном приостановлении аккредитации сотрудников каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Его инициаторами являются народные депутаты от разных фракций.
Источник:Сайт Верховной Рады
Соответствующий проект постановления №5057 зарегистрирован на сайте парламента. В то же время текст документ не обнародовали.
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Что известно о проекте постановления
- Им предлагают временно приостановить аккредитацию при органах государственной власти журналистов и технических работников телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые попали под санкции в соответствии с указом главы государства.
- Документ зарегистрировали 10 февраля по инициативе 20 народных депутатов из разных фракций.
Санкции против Козака: что известно
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны 2 февраля приняла решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, указ подписал Владимир Зеленский.
- В результате каналы Козака, в частности, NewsOne, ZIK и "112 Украина" прекратили свое вещание.
- Украинские спецслужбы выяснили, что каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские угли", которая работает на оккупированной Луганщине.
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