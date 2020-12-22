В Раде появился законопроект о запрете рекламы на дорогах: что он предусматривает
В Верховной Раде появился законопроект, запрещающий рекламу на дорогах. Его зарегистрировали первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с нардепами от "Слуги народа".
Законопроект должен ограничить размещение рекламы на дорогах и улицах. Текст законопроекта уже появился на сайте Верховной Рады.
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по удельным показателям аварийности и последствий ДТП. Он подчеркнул, что различные рекламные носители отвлекают внимание водителей, мешают им правильно оценить ситуацию. Особенно негативно это сказывается в темное время суток, когда борды и вывески ярко подсвечиваются.
Законопроект №4534 зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря. Его целью является уменьшение аварийности на автомобильных дорогах.
Что предусматривает законопроект
В законопроекте предлагают запретить размещение рекламных носителей:
- на пешеходных дорожках и аллеях;
- на велосипедных дорожках;
- в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее чем 10 метров от края такой полосы;
- в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
- над проезжей частью автомобильных дорог;
- на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.
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