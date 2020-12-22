В Верховной Раде появился законопроект, запрещающий рекламу на дорогах. Его зарегистрировали первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с нардепами от "Слуги народа".

Законопроект должен ограничить размещение рекламы на дорогах и улицах. Текст законопроекта уже появился на сайте Верховной Рады.

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Украина является одним из лидеров среди стран ЕС по удельным показателям аварийности и последствий ДТП. Он подчеркнул, что различные рекламные носители отвлекают внимание водителей, мешают им правильно оценить ситуацию. Особенно негативно это сказывается в темное время суток, когда борды и вывески ярко подсвечиваются.

Законопроект №4534 зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря. Его целью является уменьшение аварийности на автомобильных дорогах.

Что предусматривает законопроект

В законопроекте предлагают запретить размещение рекламных носителей:

на пешеходных дорожках и аллеях;

на велосипедных дорожках;

в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее чем 10 метров от края такой полосы;

в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

над проезжей частью автомобильных дорог;

на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Обратите внимание! Только в течение 2019 года в Украине произошло 160 675 аварий, в которых погибли 3 454 человека, еще 32 736 человек травмировались.