В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен усовершенствовать деятельность Конституционного Суда. Он должен решить конституционный кризис в Украине. Однако в Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект фактически никак не повлияет на работу суда.

Большинство фракций парламента поддержали законопроект. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

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Известно, что законопроект является "кодексом конституционного судопроизводства" и состоит из более чем 60 страниц. По словам руководительницы рабгруппы Ольги Совгири, такая модель полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

Что предусматривает законопроект

В законопроекте предлагается, чтобы Конституционный Суд принимал решение двумя третями от своего состава, то есть в составе 12 судей . Сейчас решения могут принимать 10 судей.

. Сейчас решения могут принимать 10 судей. Также в законопроекте предусматривается возможность того, что некоторым судьям КСУ в процессе рассмотрения дел могут заявляться отводы. В этом случае необходимое для принятия решения количество судей могут уменьшить. В то же время их не может быть менее 10.

В этом случае необходимое для принятия решения количество судей могут уменьшить. В то же время КСУ будет рассматривать дела, как правило, в устной форме.

Предлагается, чтобы на формирование повестки дня КСУ мог влиять не только глава суда, но и сами судьи, и чтобы при этом дела с определенной периодичностью обязательно включались в повестку дня и слушались судом.

но и сами судьи, и чтобы при этом дела с определенной периодичностью обязательно включались в повестку дня и слушались судом. Законопроект также предусматривает введение автоматизированного реестра актов суда и распределения дел между судьями КС, и "никаких оснований для изъятия актов из этого реестра быть не должно".

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Как это повлияет на работу суда

В Центре противодействия коррупции заявили, что главная цель документа – на законодательном уровне утвердить регламент Конституционного Суда и таким образом якобы ограничить судей. Однако на самом деле этот законопроект не предотвращает принятие судом новых неконституционных решений.

Законопроект в таком виде не является решением кризиса конституционного правосудия, это очередной обман. Даже в случае его принятия КСУ сможет дальше работать в том же формате. Фактически, рабочая группа Разумкова с депутатами подарили КСУ, олигархам и Кремлю возможность продолжать уничтожение реформ в Украине,

– пояснила эксперт ЦПК Галина Чижик.

В ЦПК отметили, что пока парламент не примет соответствующий документ, Конституционный Суд продолжит работать по собственному регламенту.

Недавно Венецианская комиссия дала рекомендации Украине относительно того, что делать с Конституционным Судом после позорного решения по э-декларированию. Эксперты предложили внедрить новую процедуру назначения судей КС с привлечением международных экспертов и представителей гражданского общества. Имеющиеся вакансии в КС должны быть заполнены только в соответствии с новой процедурой.