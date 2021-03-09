Сейчас в парламенте Украины проводят работу по согласованию законопроекта об оппозиции. Об этом сообщил первый заместитель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отметил, что правительство отказалось нарабатывать отдельный закон для этого. Рада намерена избрать другой путь.

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Мы отказались от идеи о создании отдельного закона об оппозиции и идем путем внесения изменений в регламент Верховной Рады Украины,

– отметил Стефанчук.

Напомним! Осенью 2020 года Стефанчук заявлял, что рабочая группа начнет работу над документом с 16 ноября.

Что говорил Разумков

В конце января 2021 года спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что оппозиционные силы не ведут активную борьбу за документ. Он отметил, что закон давно стоит на повестке дня.

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Еще тогда Разумков отметил, что парламент ограничится только изменениями в регламент.