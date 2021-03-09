Отдельного закона об оппозиции не будет, – Стефанчук
Сейчас в парламенте Украины проводят работу по согласованию законопроекта об оппозиции. Об этом сообщил первый заместитель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Источник:Пресс-служба Рады
Он отметил, что правительство отказалось нарабатывать отдельный закон для этого. Рада намерена избрать другой путь.
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Мы отказались от идеи о создании отдельного закона об оппозиции и идем путем внесения изменений в регламент Верховной Рады Украины,
– отметил Стефанчук.
Что говорил Разумков
В конце января 2021 года спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что оппозиционные силы не ведут активную борьбу за документ. Он отметил, что закон давно стоит на повестке дня.
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Еще тогда Разумков отметил, что парламент ограничится только изменениями в регламент.
Что означает этот закон?
По словам вице-спикера парламента Елены Кондратюк от "Батькивщины", закон об оппозиции должен обеспечить равные права парламентского меньшинства. По мнению юристов, урегулировать статус парламентской оппозиции на уровне закона необязательно, но его можно зафиксировать во внутренних процедурных документах законодательного органа
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