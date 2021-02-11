Законопроект об обороте оружия не предусматривает свободное его ношение. Оружие можно будет хранить только в специально оборудованном месте дома.

О важности принятия законопроекта №4335 рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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Украина – единственная страна в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос оборота оружия. Ни в коем случае не идет речь о ношении оружия! Сейчас этот вопрос для комитета закрыт. Ходить с оружием по улицам никто не будет,

– заявил Монастырский.

Чтобы купить оружие, нужно пройти обучение

По словам Монастырского перед тем, как покупать оружие следует пройти соответствующее обучение: "Будут курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с нем и его применение".

Кроме того, некоторые виды оружия и боеприпасов будут запрещены к гражданскому обороту.

Политик подчеркнул, что законопроект предусматривает введение удостоверения владельца оружия. В нем указаны те категории, которые может получить владелец – по аналогии с удостоверением водителя.

"На каждую единицу оружия будет технический паспорт со сведениями о владельце и серийный номер. Только с этими документами можно будет приобрести оружие в магазине", – заверил Монастырский.

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Кто не сможет купить оружие

Мы будем проверять, как хранится оружие дома. Если ненадлежащим образом – лицензию могут не продлить или убрать,

– заявил нардеп.

Чиновник заверил, что получить удостоверение владельца оружия не смогут те, кто имеет медицинские противопоказания и судимость. Кроме того, покупать оружие не позволят лицам, которые привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Обратите внимание! Согласно данным опроса социологической группы " Рейтинг", легализацию оружия поддерживают только 23% украинцев. Зато 75% – против.