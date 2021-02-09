Внесение изменений в Конституцию, которые будут касаться децентрализации и принятия других соответствующих законов, является необходимым. В частности, это поможет улучшить систему управления в государстве и на местах.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что институт префектов будет контролировать, чтобы решения местных властей были законными и соответствовали Конституции. По его словам, Верховная Рада также планирует урегулировать сотрудничество между общинами и принять законодательство о коммунальной собственности.

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Нардеп рассказал, что вопрос местных референдумов также актуален. В частности, депутаты хотят дать людям возможность влиять на власть и контролировать ее действия благодаря механизмам прямой демократии.

Что еще планируют сделать депутаты

Корниенко отметил, что важным направлением работы является и "цифровое государство". Как он рассказал, депутаты могут закрепить в законодательстве использование электронных паспортов граждан – внутренних и иностранных.

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Депутат также сообщил, что в парламенте намерены поддержать инициативу Министерства цифровой трансформации по внедрению электронной регистрации места проживания.

Возможность изменить место регистрации электронным способом – это "гвоздь в гроб" советского "крепостного права", прописки,

– подчеркнул он.

Корниенко подытожил, что электронная регистрация места жительства будет способствовать четкому распределению государственных ресурсов.