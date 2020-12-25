В Верховной Раде могут повторно инициировать законопроект с изменениями в Коституцию, которые будут лишать нардепа полномочий за кнопкодавство. Закон, которій предусматривает уголовную ответственность за это, пока недостаточно эффективен.

В начале каденции Верховной Рады IX созыва нардепы предложили проект закона с изменениями, которые предусматривали лишение полномочий за кнопкодавство. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Читайте также Наказать пока не удалось: самые громкие случаи кнопкодавства за 2020 год

По его словам, это было правильным решением, однако позиция Конституционного суда не соответствует Конституции.

Надеюсь, будем обращаться в Конституционный Суд с учетом тех позиций, которые мы отметили, чтобы этот вопрос рассмотрели,

– подчеркнул спикер парламента.

К теме Кнопкодавство в Раде: Венедиктова отказалась открыть дело против друга Авакова

Разумков предположил, что это решение могут принять еще до конца нынешней каденции. По его мнению, если депутат занимается кнопкодавством, то ему не стоит занимать такую должность.

Спикер парламента заявил, что из-за вероятного неперсонального голосования в Раде во время одного из недавних пленарных заседаний, представители фракций и руководство Верховной Рады подготовят законопроект об усилении ответственности за это.

Справка. Дмитрий Разумков поручил разработать законопроект об усилении ответственности после скандала с назначением министра образования Сергея Шкарлета. Тогда депутаты ОПЗЖ "голосовали", находясь вдали от парламента. Подробнее об этом – читайте здесь.

Читайте также Подмену не заметили: вместо "слуги народа" на онлайн-заседании голосовала женщина – видео

В то же время Разумков отметил, что в Верховной Раде действующего созыва не фиксировали много случаев кнопкодавства.