Жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса оборвалась 17 декабря. Из-за этого в Харькове объявили 2-дневный траур. Парламентарии Верховной Рады во время заседания 18 декабря почтили память Кернеса минутой молчания.

Парламентарии выразили соболезнования семье Геннадия Кернеса, сообщает 24 канал. Важно Из-за смерти Кернеса в Харькове объявили 2-дневный траур: фото Смерть Кернеса назвали невосполнимой утратой особенно для харьковчан. С ним ушла целая эпоха. Харьков до Геннадия Адольфовича – это 2 разных города. Своей работой он сделал Харьков европейским и успешным городом. Но самое главное – именно благодаря Кернесу харьковчане так любят свой город,

– раздалось с трибуны Рады. В Раде минутой молчания почтили память Кернеса: смотрите видео Что известно о смерти Кернеса: главное Трагедия произошла ночью на 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", где лечился харьковский мэр.

Кернес не появлялся на публике с конца августа 2020 года. А в сентябре 2020 года у Кернеса подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких.

В начале ноября в сети распространили информацию о смерти Геннадия Кернеса. Однако в мэрии Харькова, сразу же это опровергли.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета. Он тогда подчеркивал, что "другие сценарии не рассматривают и их быть не может".

Со временем состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось и ему пришлось перейти на полный диализ из-за отказа двух почек.

Впоследствии сын чиновника Кирилл отметил, что у него нет информации об отказе второй почки у его отца. Впрочем, по его словам, глава Харькова все еще находился в крайне тяжелом состоянии. Больше о легендарных высказываниях Геннадия Кернеса – читайте по ссылке.