В парламенте хотят принудительно кормить осужденных и людей под стражей, которые объявили голодовку. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу соответствующий законопроект.

Инициатором документа № 4324 является премьер-министр Денис Шмыгаль. Проект закона зарегистрировали в Раде 5 ноября 2020.

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В нем говорится о принудительном кормлении осужденных и людей, которых взяли под стражу, в случае объявления ними голодания.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук рассказал Интерфакс-Украина, что этот законопроект является юридическим обязательством Украины перед Европейским судом по правам человека. Разработали документ на основании отдельных решений ЕСПЧ.

По его словам, в Украине бывают случаи, когда осужденные люди под стражей объявляют в знак протеста голодовку, а это вредит здоровью и представляет угрозу их жизни.

Согласно законопроекту, решение о принудительном кормлении будет принимать суд.

Обратите внимание! Ранее адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявляла голодовку из-за остановки расследования дел по преступлениям на Евромайдане.