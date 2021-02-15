Дополнительные меры по кнопкодавству: какие вопросы рассмотрят в Верховной Раде
В Верховной Раде решили, какие вопросы рассмотрят на неделе с 15 по 19 февраля. В частности, обсудят вакцинацию в Украине и дело в отношении кнопкодавства, а также, как с ним бороться.
Источник:24 Канал
В Верховной Раде рассмотрят 3 актуальные темы. На заседании 15 февраля людей в Верховной Раде значительно меньше, чем обычно.
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Аккредитация медведчуковских журналистов
В частности, не было журналистов заблокированных телеканалов "112-Украина", ZIK и NewsOne. Теперь журналисты медведчуковских каналов не имеют аккредитации в Раде.
О чем будут говорить в Раде
На заседаниях Верховной Рады Украины планируют обсудить 3 главные вопросы, в частности:
- кнопкодавство;
- вакцинация в Украине.
► Кнопкодавство
Касаемо кнопкодавства на голосованиях в Верховной Раде. Депутаты планируют ввести дополнительные меры, чтобы этого избежать. По словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, в парламенте планируют установить 4 дополнительные камеры видеонаблюдения.
"Программа максимум – перейти на новую систему "Рада" или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсональное голосование", – заявил Разумков.
► Вакцинация в Украине
Журналистка отметила, что также нардепы хотят больше узнать о вакцинации в Украине. По предварительным данным, прививки от коронавируса должны были начать с 15 февраля, однако лекарств до сих пор не привезли.
Венедиктова в Раде
Также нардепы инициировали приход руководительницы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой в ВР. Причиной для этого стала 7 годовщина расстрелов на Революции Достоинства. Представители народа хотят знать, как развивается расследование.
Известно, что депутаты хотят принять постановление, которым "дадут оценку тем событиям". В частности, чтобы Майдан считался государствообразующим элементом создания независимой Украины.
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