В Верховной Раде решили, какие вопросы рассмотрят на неделе с 15 по 19 февраля. В частности, обсудят вакцинацию в Украине и дело в отношении кнопкодавства, а также, как с ним бороться.

В Верховной Раде рассмотрят 3 актуальные темы. На заседании 15 февраля людей в Верховной Раде значительно меньше, чем обычно.

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Аккредитация медведчуковских журналистов

В частности, не было журналистов заблокированных телеканалов "112-Украина", ZIK и NewsOne. Теперь журналисты медведчуковских каналов не имеют аккредитации в Раде.

Справка. Народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский обратился к главе Рады Дмитрию Разумкову с требованием отмены аккредитации для журналистов заблокированных СМИ. 12 февраля он заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады.

О чем будут говорить в Раде

На заседаниях Верховной Рады Украины планируют обсудить 3 главные вопросы, в частности:

кнопкодавство;

вакцинация в Украине.

► Кнопкодавство

Касаемо кнопкодавства на голосованиях в Верховной Раде. Депутаты планируют ввести дополнительные меры, чтобы этого избежать. По словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, в парламенте планируют установить 4 дополнительные камеры видеонаблюдения.

"Программа максимум – перейти на новую систему "Рада" или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсональное голосование", – заявил Разумков.

Напомним. 12 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении нардепу-кнопкодаву. Речь идет о Владиславе Поляке, представляющем группу "Доверие".

► Вакцинация в Украине

Журналистка отметила, что также нардепы хотят больше узнать о вакцинации в Украине. По предварительным данным, прививки от коронавируса должны были начать с 15 февраля, однако лекарств до сих пор не привезли.

Венедиктова в Раде

Также нардепы инициировали приход руководительницы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой в ВР. Причиной для этого стала 7 годовщина расстрелов на Революции Достоинства. Представители народа хотят знать, как развивается расследование.

Известно, что депутаты хотят принять постановление, которым "дадут оценку тем событиям". В частности, чтобы Майдан считался государствообразующим элементом создания независимой Украины.