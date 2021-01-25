"Меняться нужно с себя": как в Раде будут бороться с кнопкодавством
Борьба с кнопкодавством в Верховной Раде продолжается. Отныне все карточки нардепов будут привязываться к конкретным местам в зале Рады.
Кроме того, в Раде установят дополнительные камеры наблюдения. Об этом во время согласительного совета заявил спикер Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.
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Начинать меняться, необходимо прежде всего с себя. Надеюсь, что Верховная Рада будет занимать именно такую позицию,
– отметил Разумков.
Кроме того, кнопкодавов могут отстранять от работы на несколько недель.
Также идет активная работа, чтобы нардепы могли перейти на систему "Рада – 4".
Что еще говорил Разумков
- Спикер отметил, что нардепы боятся штрафов.
- В частности, очень эффективной оказалась система штрафов за прогулы.
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