Борьба с кнопкодавством в Верховной Раде продолжается. Отныне все карточки нардепов будут привязываться к конкретным местам в зале Рады.

Кроме того, в Раде установят дополнительные камеры наблюдения. Об этом во время согласительного совета заявил спикер Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

Актуально Боятся штрафов, – Разумков о нардепах-прогульщиках и кнопкодавстве

Начинать меняться, необходимо прежде всего с себя. Надеюсь, что Верховная Рада будет занимать именно такую позицию,

– отметил Разумков.

Кроме того, кнопкодавов могут отстранять от работы на несколько недель.

Также идет активная работа, чтобы нардепы могли перейти на систему "Рада – 4".

Обратите внимание! Разумков заявил, что уже в ближайшее время необходимо усилить ответственность для нардепов за кнопкодавство. В частности, для недобросовестных народных избранников могут ввести штрафы.

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