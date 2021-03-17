Во время заседания Верховной Рады 17 марта произошел курьезный инцидент. В секторе партии "Голос" загорелся пульт для голосования.

Из-за этого пришлось объявить перерыв на 15 минут. Ведь нужно проветрить парламентские залы, сообщил "слуга народа" Александр Качура.

Читайте также В "Слуге народа" заявили, что сенсорную кнопку в Раде можно обмануть

В телеграм-канале "Железный нардеп", который ведет депутат "Голоса" Ярослав Железняк появилось видео. "Загорелся пульт. Вот что правки делают", – говорится в сообщении.

В Раде загорелся пульт для голосования: видео из телеграма "Железный нардеп".

Новость дополняется …