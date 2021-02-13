Рада забрала аккредитацию у журналистов медведчуковских телеканалов, – нардеп
У журналистов заблокированных медведчуковских каналов забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде. Речь идет о телеканалах ZIK, "112 Украина" и NewsOne.
Источник:фейсбук Романа Лозинського
Народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский считает, что такое решение является вполне справедливым. Ведь эти "рупоры российской пропаганды занимались не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил".
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У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады,
– написал нардеп.
Он также напомнил, что на прошлой неделе обратился к главе Рады Дмитрию Разумкову и главе аппарата парламента Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для ZIK, "112 Украина" и NewsOne.
Впоследствии Роман Лозинский заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады. Это вызвало большое возмущение в рядах фракции ОПЗЖ.
Блокировка медведчуковских каналов: что известно
- Президент Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.
- В результате этого каналы, принадлежащие политику, ZIK," 112 Украина", NewsOne заблокировалии прекратили их вещание на территории Украины.
- Владимир Зеленский 3 февраля встретился с руководителями ведущих украинских телеканалов. Во время общения с топменеджерами президент заверил, что притеснений свободы слова в государстве не будет.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, медведчуковские каналы получали деньги из России.
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