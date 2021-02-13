У журналистов заблокированных медведчуковских каналов забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде. Речь идет о телеканалах ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский считает, что такое решение является вполне справедливым. Ведь эти "рупоры российской пропаганды занимались не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил".

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У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады,

– написал нардеп.

Он также напомнил, что на прошлой неделе обратился к главе Рады Дмитрию Разумкову и главе аппарата парламента Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Впоследствии Роман Лозинский заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады. Это вызвало большое возмущение в рядах фракции ОПЗЖ.

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