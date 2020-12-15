Рада возобновила полномочия НАПК
Верховная Рада 15 декабря одобрила законопроект о возобновлении полномочий НАПК. Ранее их заблокировал Конституционный Суд. Это стало началом конституционного кризиса в Украине.
Изменения в антикоррупционное законодательство
За законопроект о внесении изменений в антикоррупционное законодательство проголосовали 300 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.
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- Против проголосовали 0 нардепов.
- Воздержался 21 народный избранник.
Принятый законопроект является весомым шагом к преодолению конституционного кризиса в Украине. Он поможет снизить уровень коррупции в стране и укрепит авторитет Украины на международной арене.
Законопроект предусматривает круглосуточный открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц.
Детали о законопроекте
- Нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский отметил, что над этим законопроектом работали представители всех парламентских фракций.
- Рабочая группа должна восстановить функциональность антикоррупционной структуры, однако одновременно и учесть ряд положений из решения КСУ.
- Законопроект соответствует выводу Венецианской комиссии. В частности, восстанавливает те полномочия НАПК, неконституционность которых КСУ не смог доказать.
- Однако судьи КСУ получат право пожаловаться, если они будут ощущать давление на себя.
Кто заблокировал полномочия НАПК
- 27 октября Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу в Украине. В частности, решение суда позволило чиновникам вносить ложные сведения в свои декларации.
- Кроме того, своим скандальным решением КСУ ограничил полномочия НАПК.
- Это стало началом масштабного конституционного кризиса в Украине.
Внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях
Изменения в законопроект предусматривают особенности вручения административных протоколов судьям. В частности, указанные положения будут касаться и судей КСУ.
Детали о законопроекте
- Этот законопроект предусматривает особенности составления протокола для судей. Именно это стало причиной для отмены антикоррупционной реформы.
- Он является необходимой составной частью закона о восстановлении полномочий НАПК.
Как голосовали нардепы за соответствующий законопроект
- За – 321 народный избранник;
- Против – 0 нардепов;
- Воздержались – 4 народных избранника.
Верховная Рада возобновила полномочия НАПК: смотрите видео 24 канала
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