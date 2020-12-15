Верховная Рада 15 декабря одобрила законопроект о возобновлении полномочий НАПК. Ранее их заблокировал Конституционный Суд. Это стало началом конституционного кризиса в Украине.

Изменения в антикоррупционное законодательство

За законопроект о внесении изменений в антикоррупционное законодательство проголосовали 300 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.

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Против проголосовали 0 нардепов.

Воздержался 21 народный избранник.

Принятый законопроект является весомым шагом к преодолению конституционного кризиса в Украине. Он поможет снизить уровень коррупции в стране и укрепит авторитет Украины на международной арене.

Законопроект предусматривает круглосуточный открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц.

Детали о законопроекте

Нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский отметил, что над этим законопроектом работали представители всех парламентских фракций.

Рабочая группа должна восстановить функциональность антикоррупционной структуры, однако одновременно и учесть ряд положений из решения КСУ.

Законопроект соответствует выводу Венецианской комиссии. В частности, восстанавливает те полномочия НАПК, неконституционность которых КСУ не смог доказать.

Однако судьи КСУ получат право пожаловаться, если они будут ощущать давление на себя.

Кто заблокировал полномочия НАПК

27 октября Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу в Украине. В частности, решение суда позволило чиновникам вносить ложные сведения в свои декларации.

Кроме того, своим скандальным решением КСУ ограничил полномочия НАПК.

Это стало началом масштабного конституционного кризиса в Украине.

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Изменения в законопроект предусматривают особенности вручения административных протоколов судьям. В частности, указанные положения будут касаться и судей КСУ.

Детали о законопроекте

Этот законопроект предусматривает особенности составления протокола для судей. Именно это стало причиной для отмены антикоррупционной реформы.

Он является необходимой составной частью закона о восстановлении полномочий НАПК.

Как голосовали нардепы за соответствующий законопроект

За – 321 народный избранник;

Против – 0 нардепов;

Воздержались – 4 народных избранника.

Верховная Рада возобновила полномочия НАПК: смотрите видео 24 канала