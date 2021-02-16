Верховная Рада возобновила конкурсы на занятие должностей государственной службы. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Парламент одобрил законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" 16 февраля.

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Что предусматривает закон

►Конкурсы на должности, которые занимают лица, ранее заключившие контракты о прохождении государственной службы, на период действия карантина объявляются в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона и в соответствии с очередностью заключения контрактов о прохождении госслужбы.

►В случае отсутствия победителя конкурса, в течение 10 дней после обнародования результатов конкурса на Едином портале вакансий государственной службы проводят повторный конкурс.

►Контракты, заключенные до вступления в силу настоящего закона, действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса. Впрочем их срок истекает после 9 месяцев.

►Объявленные доборы на должность, решения которых не обнародованы на момент вступления в силу закона, отменяются.

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►Специальная проверка по предотвращению коррупции не проводится в отношении лиц, которые назначаются на должности не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими государственной службы на период карантина. Также действует условие, что такую проверку уже проводили.

►Первый заместитель и заместитель министра могут давать обязательные для выполнения государственными служащими и работниками аппарата министерства поручения.

►Запрещено возлагать обязанности министра на лицо, кандидатуру которого отклонила Верховная Рада текущего созыва.

Обратите внимание! Ранее проведение конкурсов на госдолжности остановили на период действия карантина и в течение 30 дней после его завершения