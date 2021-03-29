Рада Верховная 30 марта соберется сразу на 3 заседания: о чем будут говорить
Верховная Рада 30 марта соберется на 3 внеочередных заседания. Среди главных тем обсуждения – обострение на Донбассе и протест под Офисом президента 20 марта. Всего в повестку дня внесут 19 вопросов.
Источник:фейсбук Юлии Гришиной
Как сообщила народный депутат Юлия Гришина, 30 марта нардепы заслушают доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он должен рассказать об обострении на Донбассе.
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Это подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять примерно полчаса. По итогу утвердят постановление об осуждении действий России.
Обострение на Донбассе: главное
- 26 марта в районе Шумов произошла трагедия. Пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции наших защитников.
- В результате 4 наших защитников погибли, еще 2 – получили ранения. Украинская сторона не сразу смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Но после длительных переговоров с участием ОБСЕ это таки удалось сделать.
- Владимир Зеленский объявил, что проведет разговоры со всеми лидерами нормандской четверки. Правда, президент России Владимир Путин не планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Какие еще вопросы рассмотрят нардепы
- Протест под ОП. Как пояснил Арахамия, нардепы заслушают доклад руководителей СБУ, ГБР и Нацгвардии относительно протеста в поддержку Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта под Офисом президента.
- Ряд экономических законов. Эта часть внеочередного заседания Рада будет содержать ряд вопросов экономического характера. Речь идет о вопросе оказания помощи предпринимателям на время карантина.
Ранее появилась информация о том, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен из-за карантина. Кроме того, ожидают, что местные власти также введут дополнительные выплаты.
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