Верховная Рада 30 марта соберется на 3 внеочередных заседания. Среди главных тем обсуждения – обострение на Донбассе и протест под Офисом президента 20 марта. Всего в повестку дня внесут 19 вопросов.

Как сообщила народный депутат Юлия Гришина, 30 марта нардепы заслушают доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он должен рассказать об обострении на Донбассе.

Важно Россия обвинила Украину в обострении на Донбассе и пригрозила "силовым сценарием"

Это подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять примерно полчаса. По итогу утвердят постановление об осуждении действий России.

Обострение на Донбассе: главное

26 марта в районе Шумов произошла трагедия. Пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции наших защитников.

В результате 4 наших защитников погибли, еще 2 – получили ранения. Украинская сторона не сразу смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Но после длительных переговоров с участием ОБСЕ это таки удалось сделать.

Владимир Зеленский объявил, что проведет разговоры со всеми лидерами нормандской четверки. Правда, президент России Владимир Путин не планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Какие еще вопросы рассмотрят нардепы

Протест под ОП. Как пояснил Арахамия, нардепы заслушают доклад руководителей СБУ, ГБР и Нацгвардии относительно протеста в поддержку Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта под Офисом президента.

К слову, фасад Офиса президента наконец отмыли от краски, которую оставили после себя активисты. На ликвидацию последствий протеста работникам клининговой фирмы понадобилось более недели.

Ряд экономических законов. Эта часть внеочередного заседания Рада будет содержать ряд вопросов экономического характера. Речь идет о вопросе оказания помощи предпринимателям на время карантина.

Ранее появилась информация о том, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен из-за карантина. Кроме того, ожидают, что местные власти также введут дополнительные выплаты.