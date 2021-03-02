Верховная Рада 2 марта проголосовала за усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За законопроект №3911 проголосовали 286 народных избранников.

В законе говорится об усилении ответственности за фейковые "заминирования" и сообщения о подготовке терактов. Для этого внесли изменения в статью 259 Уголовного кодекса.

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Закон усиливает ответственность за "заминирование" важных объектов

Инициировал законопроект №3911 премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В документе предлагают ввести усиленную уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Речь идет о ситуациях, когда объектами таких фейковых сообщений стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, а также учреждения здравоохранения или образования, или если такое сообщение привело к тяжелым последствиям.

Какое наказание грозит "телефонным минерам"

Согласно закону, наказанием для любителей "шуток о минировании" может стать заключение сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Кабмин настаивал на принятии закона из-за увеличения количества фейковых "минирований" в Украине. Так сообщения приобрели угрожающий масштаб.

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