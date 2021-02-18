Верховная Рада 18 февраля проголосовала за ужесточение наказания за сексуальную эксплуатацию детей. Максимальный срок заключения, который будет грозить нарушителям, – 8 лет за решеткой.

Законопроект №3055 во втором чтении поддержали 322 народных детутатов.

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Наказание за сексуальную эксплуатацию детей

►До 5 лет заключения или ограничения свободы – за совершение совершеннолетними действий, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело особы, не достигшей 16 лет, с использованием гениталий, иного органа или части тела или любого предмета.

►5 – 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такого, если такие действия совершили родственники, опекуны или же те, кто пообещал ребенку вознаграждение. Такое наказание предусмотрено и в случаях, повлекших бесплодие или иные тяжкие последствия.

Наказание за домогательства детей для сексуальных целей

►До 3 лет заключения или ограничения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет – предложение встречи от совершеннолетнего лица, в том числе и через сеть, ребенку до 16 лет для совершения действий сексуального характера. Наказание предусмотрено, если будет хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась.

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►2 – 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет – если особу до 16 лет хотели втянуть в изготовление детской порнографии.

►3 – 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет – если такое нарушение совершили по предварительному сговору группы лиц, или в отношении ребенка в возрасте до 14 лет.