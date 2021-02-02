В Украине увеличат размер помощи тяжелобольным детям. Верховная Рада 2 февраля проголосовала за соответствующий законопроект во втором чтении.

Источник: 24 канал

За принятие проекта закона №2024 свои голоса отдали 345 народных депутатов. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.

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Что известно о помощи тяжелобольным детям

Сейчас ее выплачивают 691 ребенку.

Согласно закону, эта помощь составляет 2 прожиточных минимума для детей соответствующего возраста.

Ранее размер пособия был установлен на уровне прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

Напомним, в конце декабря 2020 года комитет рекомендовал Раде принять законопроект №2024 во втором чтении.

Обратите внимание! Кроме того, народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Впоследствии документ подписал и Владимир Зеленский. Закон уже вступил в силу.