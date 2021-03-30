Верховная Рада приняла заявление касательно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Решение поддержали 308 нардепов. Ни один политик не голосовал против.

Постановление вступает в силу со дня его принятия, 30 марта. Его текст направят в национальные правительства и парламенты иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей.

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Заметим, что народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" в полном составе покинули зал парламента еще в начале внеочередного заседания.

О чем говорится в заявлении

В постановлении отметили, что российская агрессия против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. Вследствие враждебных действий погибли более 13 тысяч украинцев, более 30 тысяч – получили ранения.

Депутаты подчеркнули, что продолжается милитаризация Крымского полуострова. Численность российских войск там увеличилась до 40 тысяч и продолжает расти, как и количество военной техники.

С начала 2021 года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны российских вооруженных формирований,

– отметили в документе.

И обратили внимание на то, что последним вопиющим фактом стали массовые обстрелы российскими оккупационными войсками позиций ВСУ под Шумами.

Справка. Вследствие обстрелов под Шумами 26 марта погибли 4 защитника Украины. 2 их собратьев получили ранения, они находятся в больнице.

Россия игнорирует свои обязательства

Украинские парламентарии отметили, что эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Россией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта.

"Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий", – говорится в заявлении.

Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта,

– заявили нардепы.

И добавили, что Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта.

В связи с этим Украина требует от России: