Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе
Верховная Рада приняла заявление касательно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Решение поддержали 308 нардепов. Ни один политик не голосовал против.
Источник:24 канал
Постановление вступает в силу со дня его принятия, 30 марта. Его текст направят в национальные правительства и парламенты иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей.
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Заметим, что народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" в полном составе покинули зал парламента еще в начале внеочередного заседания.
О чем говорится в заявлении
В постановлении отметили, что российская агрессия против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. Вследствие враждебных действий погибли более 13 тысяч украинцев, более 30 тысяч – получили ранения.
Депутаты подчеркнули, что продолжается милитаризация Крымского полуострова. Численность российских войск там увеличилась до 40 тысяч и продолжает расти, как и количество военной техники.
С начала 2021 года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны российских вооруженных формирований,
– отметили в документе.
И обратили внимание на то, что последним вопиющим фактом стали массовые обстрелы российскими оккупационными войсками позиций ВСУ под Шумами.
Россия игнорирует свои обязательства
Украинские парламентарии отметили, что эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Россией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта.
"Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий", – говорится в заявлении.
Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта,
– заявили нардепы.
И добавили, что Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта.
В связи с этим Украина требует от России:
- немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня;
- полностью выполнить свои международные обязательства;
- вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует;
- а также – их оружие и технику;
- вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.
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