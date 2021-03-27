Верховная Рада соберется сразу на 2 внеочередных заседания 30 марта. Распоряжение уже подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Одно заседание инициировал Зеленский, в отношении другого Разумков получил обращение от 156 народных депутатов. Совет начнет работу в 13:00.

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Для чего соберутся нардепы

Они планируют заслушать главу СБУ, Нацполиции и и. о. директора ГБР относительно событий 20 марта возле Офиса Президента. А также рассмотреть проекты постановлений о:

осуждение вышеупомянутых событий;

досрочное прекращение полномочий нардепа Колыхаева;

досрочное прекращение полномочий нардепа Скичко;

назначение внеочередных выборов Харьковского городского головы;

назначение внеочередных выборов сельского головы Шегинь на Львовщине.

Ранее нардепы первого созыва обратились к действующим. Они отметили, что внеочередное заседание из-за протестов под ОП является нелогичным и опасным для парламента.

Какие законопроекты рассмотрят

о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета;

о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий;

о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми";

О внесении изменений в приложения закона " О Государственном бюджете Украины на 2021 год";

об усилении уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;

о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации и другие.

Обратите внимание! Из-за локдаун в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля депутаты перенесли. На этой неделе они должны работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.