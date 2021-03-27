Рада соберется 30 марта на 2 внеочередных заседания: для чего
Верховная Рада соберется сразу на 2 внеочередных заседания 30 марта. Распоряжение уже подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.
Источник:Верховная Рада
Одно заседание инициировал Зеленский, в отношении другого Разумков получил обращение от 156 народных депутатов. Совет начнет работу в 13:00.
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Для чего соберутся нардепы
Они планируют заслушать главу СБУ, Нацполиции и и. о. директора ГБР относительно событий 20 марта возле Офиса Президента. А также рассмотреть проекты постановлений о:
- осуждение вышеупомянутых событий;
- досрочное прекращение полномочий нардепа Колыхаева;
- досрочное прекращение полномочий нардепа Скичко;
- назначение внеочередных выборов Харьковского городского головы;
- назначение внеочередных выборов сельского головы Шегинь на Львовщине.
Ранее нардепы первого созыва обратились к действующим. Они отметили, что внеочередное заседание из-за протестов под ОП является нелогичным и опасным для парламента.
Какие законопроекты рассмотрят
- о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета;
- о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий;
- о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми";
- О внесении изменений в приложения закона " О Государственном бюджете Украины на 2021 год";
- об усилении уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;
- о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации и другие.
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