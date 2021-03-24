Рада соберется сразу на 2 внеочередных заседания, одно – инициирует Зеленский
Верховная Рада 30 марта соберется сразу на 2 внеочередных заседания. Одно из них инициирует президент Владимир Зеленский. В "Слуге народа" говорят, что повестка дня будет очень насыщенной.
Источник:Интерфакс-Украина
О внеочередные заседания рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она подчеркнула, что большинство законопроектов для рассмотрения предложит именно глава государства.
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Большинство законопроектов – экономического блока
В основном это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект о выплате 8 тысяч гривен для предпринимателей, которые сейчас на карантине и работают в красных зонах,
– пояснила Кравчук.
30 марта будут рассматривать и пакет законопроектов по амнистии капиталов. Также нардепы планируют разблокировать "большую приватизацию" – это те документы, которые уже были в повестке дня на прошлой пленарной неделе.
Какие еще законопроекты могут рассмотреть:
- Законопроект о "пакете малыша", который должен разблокировать тендеры на Prozorro.
- Законопроекты о правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
- Правительственный законопроект об административной ответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима.
Рада изменила план работы из-за локдауна в Киеве
Отметим, из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля депутаты перенесли. За соответствующие изменения в календарном плане они проголосовали 19 марта.
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