Верховная Рада 30 марта соберется сразу на 2 внеочередных заседания. Одно из них инициирует президент Владимир Зеленский. В "Слуге народа" говорят, что повестка дня будет очень насыщенной.

О внеочередные заседания рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она подчеркнула, что большинство законопроектов для рассмотрения предложит именно глава государства.

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Большинство законопроектов – экономического блока

В основном это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект о выплате 8 тысяч гривен для предпринимателей, которые сейчас на карантине и работают в красных зонах,

– пояснила Кравчук.

30 марта будут рассматривать и пакет законопроектов по амнистии капиталов. Также нардепы планируют разблокировать "большую приватизацию" – это те документы, которые уже были в повестке дня на прошлой пленарной неделе.

Какие еще законопроекты могут рассмотреть:

Законопроект о "пакете малыша" , который должен разблокировать тендеры на Prozorro.

, который должен разблокировать тендеры на Prozorro. Законопроекты о правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Правительственный законопроект об административной ответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима.

Важно! Нардепы намерены поставить на рассмотрение проект постановления "Об осуждении событий 20 марта 2021 возле Офиса Президента". А также заслушать доклад правоохранительных органов. За это парламентарии начнут собирать подписи.

Рада изменила план работы из-за локдауна в Киеве

Отметим, из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля депутаты перенесли. За соответствующие изменения в календарном плане они проголосовали 19 марта.