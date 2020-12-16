Народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект №4096, который предусматривает снятие возрастных ограничений для государственных служащих. Проект вносит изменения в закон "О государственной службе".

За законопроект отдали свои голоса 300 народных депутатов. Об этом информирует 24 канал.

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Что предусматривает законопроект

Он исключает норму о запрете поступления на государственную службу лица, которое достигло 65-летнего возраста.

То есть предоставляется возможность назначения лица, которое достигло 65-летнего возраста, на должность государственной службы – на год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса.

Также предполагается, что из-за потребностей службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на госслужбе по достижении 65-летнего возраста с его согласия. Впрочем, не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Кроме того, государственные служащие, уволенные в связи с выходом на пенсию после 1 мая 2016 года до вступления в силу этого закона, могут по решению субъекта назначения быть восстановлены на госслужбе. Это возможно на условиях, установленных законом "О государственной службе" для государственных служащих, срок пребывания которых продлен.

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Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.