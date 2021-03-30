Рада разблокировала большую приватизацию
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543. Он предусматривает разблокирование процессов большой приватизации. Кроме того, народные депутаты приняли за основу документ об определении объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.
Источник:24 канал
Решение об отмене запрета на проведение аукционов по большой приватизации в период карантина поддержали 257 народных депутатов.
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Большую приватизацию возобновили
Проект закона предлагает исключить из закона пункт, в соответствии с которым временно, на период карантина и ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, действует запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.
В пояснительной записке говорится, что документ направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мероприятий и мероприятий, которые предшествуют проведению продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведение самих аукционов.
Что известно о блокировании процессов приватизации
- На время карантина продажу объектов большой приватизации запретили.
- В декабре 2020 года правительство предложило Раде разблокировать большую приватизацию в 2021 году. В частности, снять ограничения на продажу ряда объектов – это 5 теплоэлектроцентралей, 3 облэнерго, предприятие "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент Отель".
- Деньгами от реализации гособъектов хотят "наполнить" Госбюджет-2021.
Объекты, не подлежащие приватизации
Кроме того, нардепы в первом чтении проголосовали за перечень объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации.
Предлагается утвердить следующие перечни:
- перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% + 1 акция и не подлежащих приватизации, согласно приложению 1;
- перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации, согласно приложению 2;
- перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации, согласно приложению 3;
- перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества, согласно приложению 4;
- перечень объектов лесного хозяйства, не подлежащих приватизации, согласно приложению 5.
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Какие компании относятся к перечисленным приложениям
- Согласно приложению 1, не будут подлежать приватизации, в частности, такие предприятия: "Нафтогаз", Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", "Укрпочта" и Укрзализныця.
- Согласно приложению 2, не будут подлежать приватизации, в частности, такие предприятия: "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Оператор ГТС, Чернобыльская АЭС.
- Согласно приложению 3, не подлежат приватизации, в частности, такие объекты: ГП "Национальный цирк Украины", ГП "Национальный центр Александра Довженко", Национальное издательство детской литературы "Веселка", Национальный заповедник "Хортица", Национальный музей Тараса Шевченко.
- Согласно приложению 4, не будут подлежать приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества, в частности, такие объекты: ГП "Рубин", ГП "Харьковский завод специальных машин", ГП "Львовский бронетанковый завод".
- Согласно приложению 5, не будут подлежать приватизации, в частности, такие объекты лесного хозяйства: Ялтинский горно-лесной заповедник, Шацкий национальный природный заповедник.
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