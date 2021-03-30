Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543. Он предусматривает разблокирование процессов большой приватизации. Кроме того, народные депутаты приняли за основу документ об определении объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Решение об отмене запрета на проведение аукционов по большой приватизации в период карантина поддержали 257 народных депутатов.

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Проект закона предлагает исключить из закона пункт, в соответствии с которым временно, на период карантина и ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, действует запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

В пояснительной записке говорится, что документ направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мероприятий и мероприятий, которые предшествуют проведению продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведение самих аукционов.

Что известно о блокировании процессов приватизации

На время карантина продажу объектов большой приватизации запретили.

В декабре 2020 года правительство предложило Раде разблокировать большую приватизацию в 2021 году. В частности, снять ограничения на продажу ряда объектов – это 5 теплоэлектроцентралей, 3 облэнерго, предприятие "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент Отель".

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Объекты, не подлежащие приватизации

Кроме того, нардепы в первом чтении проголосовали за перечень объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации.

Предлагается утвердить следующие перечни:

перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% + 1 акция и не подлежащих приватизации, согласно приложению 1;

перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации, согласно приложению 2;

перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации, согласно приложению 3;

перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества, согласно приложению 4;

перечень объектов лесного хозяйства, не подлежащих приватизации, согласно приложению 5.

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