Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять закон об обороте оружия в Украине. Законопроект №4335 наработала рабочая группа, которая готовила его в течение года.

Законопроект рекомендуют принять за основу. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Что предусматривает законопроект

Документ предусматривает создание удостоверения владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которым может обладать владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем будут указаны сведения о владельце и серийный номер оружия.

Право на получение удостоверения будут иметь только дееспособные граждане, которые:

не имеют медицинских противопоказаний;

не имеют судимости (кроме реабилитированных);

не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Также документ предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Кроме того, предлагается создать Единый государственный реестр гражданского оружия и прописать принципы его ведения. Закон определяет запрещенное к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

Еще в июле 2020 года Министерство внутренних дел заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.