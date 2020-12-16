Возвращение конкурсов на госслужбу не будет: Рада провалила закон о резерве служащих
Верховная Рада так и не сумела поддержать изменения в закон о государственной службе. Касаются эти изменения кандидатского резерва. В июле вышеупомянутый документ ветировал президент Владимир Зеленский.
Детали голосования
Голосование за изменения в закон о государственной службе состоялось 16 декабря. За проголосовали только 224 нардепа при 226 необходимых. Об этом сообщает 24 канал.
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Заметим что накануне профильный комитет рекомендовал принять его в целом с технико-юридическими правками.
Что предусматривают изменения в закон о госслужбе, которые провалила Рада.
- Основной целью закона было создание кадрового резерва госслужащих. Также документ упрощал доступ к государственной службе и должен был восстановить конкурсы на государственную службу, отмененные на время действия карантина.
- По словам руководителя пропрезидентской партии "Слуга народа", говорится прежде всего о восстановлении конкурсов на категорию "А" в 6-месячный срок со дня вступления на категорию "Б", "В" – в течение одного года". Он добавил, что с момента введения карантина на государственную службу вне конкурса назначили 15 тысяч госслужащих.
- Кроме того, новый закон должен отменить статью о так называемых политических увольнениях, где можно было увольнять служащих без особых мотивов. Корниенко говорит, что на определенные должности государственной службы конкурсы могли бы объявить еще в 2020 году.
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