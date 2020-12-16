Верховная Рада так и не сумела поддержать изменения в закон о государственной службе. Касаются эти изменения кандидатского резерва. В июле вышеупомянутый документ ветировал президент Владимир Зеленский.

Детали голосования

Голосование за изменения в закон о государственной службе состоялось 16 декабря. За проголосовали только 224 нардепа при 226 необходимых. Об этом сообщает 24 канал.

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Заметим что накануне профильный комитет рекомендовал принять его в целом с технико-юридическими правками.

Доопрацьований Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" з пропозиціями Президента України не набрав необхідної кількості голосів #Рада9 pic.twitter.com/4B9mi5D41K — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 16, 2020

Что предусматривают изменения в закон о госслужбе, которые провалила Рада.