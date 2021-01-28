Дмитрий Разумков обратился в Венецианскую комиссию. Он просит ведомство оценить законопроекты относительно Конституционного Суда Украины.

Источник: Венецианская комиссия

Соответствующее письмо спикер парламента Разумков прислал 26 января 2021 года.

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Разумков спрашивал мнения Венецианской комиссии относительно законопроектов "О конституционном порядке" и "О порядке рассмотрения дел и исполнении решений Конституционного Суда",

– говорится в сообщении.

В Венецианской комиссии добавили, что этот запрос является "продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух срочных выводах от декабря 2020 года касаемо законодательной ситуации и реформы Конституционного Суда.

Заметим, тогда в совещательный орган Совета Европы обращался президент Владимир Зеленский.

Кстати, 28 января Верховная Рада не проголосовала за законопроект "О конституционной процедуре". Его отправили на доработку.

Скандал с КСУ: что известно

27 октября 2020 года Конституционный Суд фактически отменил антикоррупционную реформу в Украине. Так, судьи решили отменить статью об уголовной ответственных чиновников за ложь в декларациях.

Поэтому Зеленский подал законопроект о перезагрузке Конституционного Суда.

Некоторые нардепы возмутились такой инициативе президента. Возникли дискуссии.

Впоследствии Зеленский отозвал свой законопроект.

Что Венецианская комиссия рекомендовала Украине

Для урегулирования конституционного кризиса Для урегулирования конституционного кризиса Венецианская комиссия советовала Украине изменить законодательство. Говорится о международной подготовке судей относительно конституционности вопросов перед их назначением. Ведомство предлагало усложнить процесс признания нормы закона неконституционной. Так, в случае если судьи решат, что определенная норма является неконституционной, то следует запросить подтверждение Палаты по запросу президента или парламента.



Главное о решении КСУ / Инфографика 24 канала