Рада просит Венецианскую комиссию оценить законы по реформированию КСУ
Дмитрий Разумков обратился в Венецианскую комиссию. Он просит ведомство оценить законопроекты относительно Конституционного Суда Украины.
Источник: Венецианская комиссия
Соответствующее письмо спикер парламента Разумков прислал 26 января 2021 года.
Интересно В одном из законов о КСУ проигнорировали рекомендации Венецианской комиссии, – Юрчишин
Разумков спрашивал мнения Венецианской комиссии относительно законопроектов "О конституционном порядке" и "О порядке рассмотрения дел и исполнении решений Конституционного Суда",
– говорится в сообщении.
В Венецианской комиссии добавили, что этот запрос является "продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух срочных выводах от декабря 2020 года касаемо законодательной ситуации и реформы Конституционного Суда.
Заметим, тогда в совещательный орган Совета Европы обращался президент Владимир Зеленский.
Кстати, 28 января Верховная Рада не проголосовала за законопроект "О конституционной процедуре". Его отправили на доработку.
Скандал с КСУ: что известно
- 27 октября 2020 года Конституционный Суд фактически отменил антикоррупционную реформу в Украине. Так, судьи решили отменить статью об уголовной ответственных чиновников за ложь в декларациях.
- Поэтому Зеленский подал законопроект о перезагрузке Конституционного Суда.
- Некоторые нардепы возмутились такой инициативе президента. Возникли дискуссии.
- Впоследствии Зеленский отозвал свой законопроект.
Что Венецианская комиссия рекомендовала Украине
Для урегулирования конституционного кризиса Венецианская комиссия советовала Украине изменить законодательство. Говорится о международной подготовке судей относительно конституционности вопросов перед их назначением. Ведомство предлагало усложнить процесс признания нормы закона неконституционной. Так, в случае если судьи решат, что определенная норма является неконституционной, то следует запросить подтверждение Палаты по запросу президента или парламента.
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