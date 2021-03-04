Рада проголосувала за закон проти дискримінації в рекламі
Народні депутати зробили перший крок для посилення відповідальності за дискримінаційну і сексистську рекламу. Йдеться про ті рекламні матеріали, що дискримінують людей за ознакою статі.
Источник:24 канал
Таку ініціативу підтримали 266 депутатів, проти 3, не голосували 50 нардепів. Аби законопроєкт №3427 вступив у силу, за нього мають проголосувати у другому читанні.
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Що змінює цей законопроєкт?
- визначає поняття "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі",
- посилює відповідальність за порушення законодавства про рекламу;
- посилює захисту прав споживачів реклами.
Як голосували депутати за закон проти дискримінаційної реклами
- "Слуга народу" – 191 депутат;
- ОПЗЖ – 2 депутати (Павленко і Славицька);
- ЄС – 22 (утримався Кубів);
- "Батьківщина" – 2 (Івченко і Шкрум);
- "За майбутнє" – 7;
- "Довіра" – 18;
- "Голос" – 16.
Дискримінаційна реклама: приклади, які обурили мережу
- Київська пельменна шокувала користувачів рекламою зі слоганом "тільки не на лице". В офіційному інстаграм-акаунті заклад опублікував фото з дівчиною, яка зі заплющеними очима нібито намагається з'їсти пельмень, коли її за волосся тримає чоловіча рука, а на обличчі у неї біла речовина.
- Подібну реакцію викликала реклама київської перепічки. На фото оголені дівчата позують із київською перепічкою, яка закриває інтимні місці. Фото супроводжують і відповідні еротичні підписи.
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