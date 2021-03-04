Таку ініціативу підтримали 266 депутатів, проти 3, не голосували 50 нардепів. Аби законопроєкт №3427 вступив у силу, за нього мають проголосувати у другому читанні.

До теми 32-річна дівчинка, жіноча общага та робоча баба: скандальні сексистські закиди у Верховній Раді

Законопроєкт проти дискримінації в рекламі

У пояснювальній записці автори зазначили: доцільність внесення відповідних змін підтримує Міністерство соціальної політики. Нова норма дозволить забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, яка містить твердження і / або зображення про інтелектуальний, фізичний, соціальний або іншому вигляді переваги однієї статі над іншою,

– йдеться у законопроєкті.

До дискримінаційної реклами за ознакою статі віднесуть промоматеріали, які: