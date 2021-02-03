Нардепы поддержали законопроект о запуске Бюро экономической безопасности: что это значит
Парламентарии 3 февраля проголосовали за создание Бюро экономической безопасности. Народные депутаты поддержали законопроект №3959-1 за основу.
Источник: 24 канал
Соответствующую инициативу поддержали 239 парламентариев.
Важно Бюро экономической безопасности в Украине: для чего нужен орган и как будет работать
Что предусматривает закон
- В Кодексе об административных нарушениях определяется ответственность работников бюро за административные правонарушения по дисциплинарным уставам.
- Вводится административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к ведомству.
- Планируется также, что в Уголовном кодексе появится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного преступления, расследование которого отнесено к компетенции Бюро экономической безопасности.
Заметим, что недавно Совет одобрил создание Бюро экономической безопасности. Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №3087-д.
Чем будет заниматься Бюро экономической безопасности
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что создание Бюро экономической безопасности будет способствовать уменьшению коррупционной составляющей в их деятельности.
- Главной функцией органа будет противодействие уголовным правонарушениям, способствующим тенизации экономики и утечке капитала.
- Бюро будет подчиняться Кабинету Министров Украины. Директора также будет назначать правительство, но выбирать кандидатов – конкурсная комиссия.
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