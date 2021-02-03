Парламентарии 3 февраля проголосовали за создание Бюро экономической безопасности. Народные депутаты поддержали законопроект №3959-1 за основу.

Источник: 24 канал

Соответствующую инициативу поддержали 239 парламентариев.

Важно Бюро экономической безопасности в Украине: для чего нужен орган и как будет работать

Что предусматривает закон

В Кодексе об административных нарушениях определяется ответственность работников бюро за административные правонарушения по дисциплинарным уставам. Вводится административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к ведомству. Планируется также, что в Уголовном кодексе появится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного преступления, расследование которого отнесено к компетенции Бюро экономической безопасности.

Заметим, что недавно Совет одобрил создание Бюро экономической безопасности. Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №3087-д.

Чем будет заниматься Бюро экономической безопасности