Для рассмотрения в судах "дел Майдана": Рада проголосовала за процедуру заочного ареста
Верховная Рада взялась за урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Народные депутаты приняли за основу законопроект №2164.
Источник:24 канал
За принятие документа в первом чтении свои голоса отдали 299 парламентариев.
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Что предусматривает законопроект
Им предлагают внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.
Закон предусматривает 2 основания для объявления подозреваемого в розыск:
- местонахождение подозреваемого неизвестно;
- подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, а также есть обоснованные основания полагать, что он уехал или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.
Документ позволяет рассматривать ходатайство об аресте и его избрание в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. Однако должно быть постановление о его розыске.
В случае ареста при наличии постановления о розыске срок действия постановления не будут указывать, а размер залога не будут определять.
Определили основания для специального предварительного расследования или судебного производства:
- уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда;
- вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по некоторым основаниям.
Документ даст возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако их не передали в суд.
Что известно о делах Майдана?
Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединили в одно большое "Дело Майдана". В нем есть 89 уголовных производств, в рамках которых расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
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