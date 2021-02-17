Верховная Рада взялась за урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Народные депутаты приняли за основу законопроект №2164.

За принятие документа в первом чтении свои голоса отдали 299 парламентариев.

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Что предусматривает законопроект

Им предлагают внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Закон предусматривает 2 основания для объявления подозреваемого в розыск:

местонахождение подозреваемого неизвестно;

подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, а также есть обоснованные основания полагать, что он уехал или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Документ позволяет рассматривать ходатайство об аресте и его избрание в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. Однако должно быть постановление о его розыске.

В случае ареста при наличии постановления о розыске срок действия постановления не будут указывать, а размер залога не будут определять.

Определили основания для специального предварительного расследования или судебного производства:

уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда;

вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по некоторым основаниям.

Документ даст возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако их не передали в суд.

Обратите внимание! Ранее Ирина Венедиктова рассказала, что в 2020 году по делам Майдана сообщили о подозрении 42 лицам – это втрое больше, чем в 2019 году. Одной из перспектив расследования в 2021 году руководительница Офиса генпрокурора назвала вынесение приговоров по делу расстрела Небесной Сотни.