Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №5153. Им для украинцев с помощью подачи "нулевой декларации" хотят предусмотреть так называемую налоговую амнистию.

За принятие законопроекта за основу свои голоса отдали 245 народных депутатов. Документ предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

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Детали законопроекта о налоговой амнистии

По документу, в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов людей.

Сбор с этого декларирования будут определять по следующим ставкам:

5% относительно валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

9% относительно валютных ценностей, размещенных за рубежом;

2,5% относительно стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Проведение налоговой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения и системы автоматического обмена налоговой информацией, что усложнит вывод денег в офшоры и другие подобные схемы.

За что еще проголосовали нардепы

Кроме того, парламентарии поддержали за основу законопроекты №№5155 – 5156, которые являются производными от проекта закона №5153. Документы вносят необходимые изменения для проведения налоговой амнистии в Налоговый, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

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Напомним! Президент Владимир Зеленский ранее внес в парламент законопроект №5153 о подаче нулевой декларации. 23 марта 2021 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять этот документ.