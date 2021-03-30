Рада сделала шаг к налоговой амнистии для украинцев: что это значит
Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №5153. Им для украинцев с помощью подачи "нулевой декларации" хотят предусмотреть так называемую налоговую амнистию.
Источник:24 канал
За принятие законопроекта за основу свои голоса отдали 245 народных депутатов. Документ предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.
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Детали законопроекта о налоговой амнистии
По документу, в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов людей.
Сбор с этого декларирования будут определять по следующим ставкам:
- 5% относительно валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% относительно валютных ценностей, размещенных за рубежом;
- 2,5% относительно стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.
Проведение налоговой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения и системы автоматического обмена налоговой информацией, что усложнит вывод денег в офшоры и другие подобные схемы.
За что еще проголосовали нардепы
Кроме того, парламентарии поддержали за основу законопроекты №№5155 – 5156, которые являются производными от проекта закона №5153. Документы вносят необходимые изменения для проведения налоговой амнистии в Налоговый, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.
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