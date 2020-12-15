Верховная Рада еще на год продлила закон об особом статусе Донбасса
Депутаты Верховной Рады поддержали изменения в закон"Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Таким образом он продлен еще на год – до 31 декабря 2021 года.
Детали голосования
Рассмотрение и голосование за закон состоялись 15 декабря. Документ поддержали 304 нардепа. Между тем 27 парламентариев высказались против. Об этом сообщает 24 канал.
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Кроме того, 6 парламентариев воздержались. А 25 не голосовали. В общем участие в процессе приняли 362 народных избранника.
Заметим, не поддержали документ только 2 политсилы "Батькивщина" и "Голос". А больше всего голосов отдала "Слуга народа" – 216.
Как голосовали фракции за закон об особом статусе Донбасса / Скриншот
Что этому предшествовало
7 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Его авторы – нардепы от фракции "Слуга народа" во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко
Накануне, 14 числа, документ поддержал Комитет по вопросам организации госвласти. Заметим, что не голосовал представитель фракции "Голос" Роман Лозинский. Собственно политсила последнего и не поддержала документ во время основного голосования.
Ранее в парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу. Между тем противники закона называют его антиукраинским и пропутинским.
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Закон об особом статусе Донбасса: главное
- Его приняли в сентябре 2014 года по инициативе пятого президента Петра Порошенко.
- Документ вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.
- С октября 2017 года срок действия закона продлевали на год: в октябре 2018 года – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019 – до 31 декабря 2020 года.
- Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях начнет действовать только после вывода из Украины всех российских войск.
- Также должно состояться полное прекращение огня, и Украина должна получить контроль над оккупированными территориями.
- Только после этого на Донбассе можно будет провести выборы.
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