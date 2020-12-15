Депутаты Верховной Рады поддержали изменения в закон"Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Таким образом он продлен еще на год – до 31 декабря 2021 года.

Детали голосования

Рассмотрение и голосование за закон состоялись 15 декабря. Документ поддержали 304 нардепа. Между тем 27 парламентариев высказались против. Об этом сообщает 24 канал.

Обратите внимание Рада сегодня рассмотрит бюджет, вопрос НАПК и особый статус Донбасса: онлайн-трансляция

Кроме того, 6 парламентариев воздержались. А 25 не голосовали. В общем участие в процессе приняли 362 народных избранника.

Заметим, не поддержали документ только 2 политсилы "Батькивщина" и "Голос". А больше всего голосов отдала "Слуга народа" – 216.



Как голосовали фракции за закон об особом статусе Донбасса / Скриншот

Что этому предшествовало

7 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Его авторы – нардепы от фракции "Слуга народа" во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко

Накануне, 14 числа, документ поддержал Комитет по вопросам организации госвласти. Заметим, что не голосовал представитель фракции "Голос" Роман Лозинский. Собственно политсила последнего и не поддержала документ во время основного голосования.

Ранее в парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу. Между тем противники закона называют его антиукраинским и пропутинским.

Важно Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет: что установили

Закон об особом статусе Донбасса: главное