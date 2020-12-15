В делегации Украины в Трехсторонней контактной группе прокомментировали решение Рады относительно закона об особом статусе Донбасса. Теперь он должен действовать до 31 декабря 2021. Украинская сторона в ТКГ считает такой шаг положительным.

Закон об особом статусе Донбасса: заявление украинской делегации для участия в ТКГ

Они, в частности, напомнили, что согласно закону на оккупированном Донбассе на год продолжается введение особого порядка местного самоуправления. Об этом делегация Украины в ТКГ написала в телеграме.

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"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями. Поэтому предлагаем поддержать принятие указанного законопроекта", – подчеркивает украинская сторона.

Также украинская делегация отметила, что этот закон является результатом консультаций Трехсторонней контактной группы. Она рассматривала совместные шаги на имплементацию Мирного плана пятого президента Украины Порошенко и инициативы хозяина Кремля Владимира Путина.

Следовательно, потеря в силе указанного закона может привести к обвинениям России в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс,

– подчеркнула делегация Украины в ТКГ.

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