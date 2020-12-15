Рада продлила особый статус Донбасса: как отреагировала делегация Украины в ТКГ
В делегации Украины в Трехсторонней контактной группе прокомментировали решение Рады относительно закона об особом статусе Донбасса. Теперь он должен действовать до 31 декабря 2021. Украинская сторона в ТКГ считает такой шаг положительным.
Закон об особом статусе Донбасса: заявление украинской делегации для участия в ТКГ
Они, в частности, напомнили, что согласно закону на оккупированном Донбассе на год продолжается введение особого порядка местного самоуправления. Об этом делегация Украины в ТКГ написала в телеграме.
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"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями. Поэтому предлагаем поддержать принятие указанного законопроекта", – подчеркивает украинская сторона.
Также украинская делегация отметила, что этот закон является результатом консультаций Трехсторонней контактной группы. Она рассматривала совместные шаги на имплементацию Мирного плана пятого президента Украины Порошенко и инициативы хозяина Кремля Владимира Путина.
Следовательно, потеря в силе указанного закона может привести к обвинениям России в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс,
– подчеркнула делегация Украины в ТКГ.
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Закон об особом статусе Донбасса: главное
- Его приняли в сентябре 2014 года по инициативе пятого президента Петра Порошенко.
- Документ вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.
- С октября 2017 года срок действия закона продлевали на год: в октябре 2018 года – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019 – до 31 декабря 2020 года.
- Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях начнет действовать лишь после вывода из Украины всех российских войск.
- Также должно состояться полное прекращение огня и Украина должна получить контроль над оккупированными территориями.
- Только после этого на Донбассе можно будет провести выборы.
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