Українські депутати за своє квотою призначити нового суддю до Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, кандидат від "Слуги народу".

Голосування відбулося 18 лютого. Кандидатуру підтримали 241 народних депутатів.

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Зауважимо, що раніше Венецінаська комісія рекомендувала, аби судді за депутатською квотою обиралася кваліфікованою більшістю. Мовляв, це дозволить деполітизувати складу КСУ.

Довідка. Кваліфікована більшість передбачає, що рішення мають підтримати дві третини або навіть три четверті усього складу тих, хто голосує.

Інші кандидати:

Віктор Кичун – "Слуга народу";

Юрій Павленко – ОПЗЖ;

Ольга Боднар-Петровська – "Батьківщина";

Руслан Сидорович – "Голос".

Що варто знати про конкурс на посади суддів КСУ

► Наразі у Конституційному Суді України є 3 вакантні посади. 2 суддів мав делегувати український парламент.

► У листопаді 2020 року Рада вже намагалася обрати суддів до КСК, але голосування тоді провалили. Після цього оголосили новий конкурс.