Верховная Рада 4 февраля приняла законопроект №4051, регулирующий дистанционную работу граждан Украины. За соответствующий документ отдали свой голос 322 народных депутата.

Источник: 24 канал

Работу будут классифицировать на два вида

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Согласно законопроекту, работу будут классифицировать на два вида:

Удаленная;

Надомная.

В первом и втором случае при заключении трудового договора у работодателей будет право получить сведения о месте жительства или другом месте, где будут работать специалисты.

Что должно обеспечить руководство

Руководство должно обеспечить точный учет отработанного времени и действенный контроль за полным и рациональным использованием рабочего времени работником.

Дистанционно – по собственному графику, в любой точке, можно работать на собственном оборудовании или на том, которое предоставил работодатель;

Надомно – работать только по месту жительства, по графику работодателя и исключительно на средствах, предоставленных работодателем.

Что еще определяет законопроект

Законопроект также определяет понятие "гибкий режим рабочего времени". Этот режим работы отличается от определенного правилами внутреннего трудового распорядка. Однако он действует при условии соблюдения отработки суммарного количества рабочих часов в течение установленного учетного периода.

Гибкий режим может предусматривать:

Фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности. Предусматривается разделение рабочего дня на части;

Переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;

Время перерыва для отдыха и питания.

Обратите внимание! Парламент одобрил законопроект №4051 в первом чтении в ноябре 2020 года.

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