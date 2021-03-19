Верховная Рада 19 марта во втором чтении проголосовала за законопроект №4241 . Документ предлагает создать Реестр коллекторских компаний, который будет доступен публично. Вести реестр будет Нацбанк.

За инициативу проголосовали 274 народных депутатов. В первом чтении законопроект голосовали в конце января, тогда его поддержка была значительно больше – 355 "за".

Ранее Рада поддержала законопроект, который должен остановить произвол коллекторов

Главные положения законопроекта №4241

Источник: Верховная Рада

Законопроект должен защитить права потребителей-должников и ограничить доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов. Таким образом документ устанавливает определенные требования к кредитодателям и коллекторам при урегулировании просроченной задолженности, а именно:

соблюдать требования к этическому поведению и правила взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности или уступке права требованию новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний ;

; уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и предоставлять рекомендации по устранению нарушений;

обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения им требований к этичному поведению (2 и более раз за год).

Важно! Контролировать Реестр коллекторских компаний будет Национальный банк Украины. Именно НБУ будет надзирать за работой компаний, а также изучать обращения граждан.

Коллекторы будут обязаны предоставлять подтверждающие документы

В частности, после того, как закон вступит в силу, коллекторы больше не смогут угрожать и шантажировать должников. Они будут обязаны представляться, называть компанию, а также по требованию людей – предоставлять подтверждающие документы. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы, за многократное нарушение – удаление из реестра.